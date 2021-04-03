Ровер НАСА поцілив лазером у «дивне» каміння на Марсі

Увагу дослідників Національної космічної агенції США НАСА привернув «дивний камінь», зеленавого кольору 15 сантиметрів завдовжки, який виявив на поверхні Марсу ровер «Наполеглвість». Для того, щоб полегшити дослідження, ровер провів по ньому декілька пострілів лазерним променем.

«Поки готується гелікоптер, я не можу не досліджувати каміння поблизу мене. Через цей дивний камінь, моя наукова команда обмінюється великою кількістю гіпотез».

Науковці припускають, що цей камінь може бути метеоритом, або частиною поверхні, що відкололась внаслідок зіткнення, чи зазнала впливу погодних умов.

«Якщо придивитись, можна побачити ряд лазерних відміток, там де я поцілив у нього, щоб дізнатись більше», - додала наукова команда у дописі в акаунті ровера.

Ровер «Наполегливість» може стріляти лазером на відстань 7 метрів. Завдяки технології SuperCam, ровер може збирати інформацію про склад каміння на поверхні планети, скануючи пил від пострілу.

Вперше SuperCam було використано 2 березня, коли ровер вистрілив у скелю під назвою «Мааз» (назва планети Марс мовою індіанців племені Навахо), пишуть ЗМІ.

На початку квітня від марсоходу має відокремитись 2-кілограмовий гелікоптер «Геніальність» і здійснити перший політ на іншій планеті.

Для того, щоб провести переліт в розрідженій атмосфері Марсу, його лопаті крутитимуться у п‘ять разів швидше, ніж лопаті вертольота на Землі.

Дані про переліт можуть дістатись Землі не раніше 12 квітня.

НАСА також підготувало Великодній сюрприз для тих, хто слідкує за марсоходом.

Глядачам пропонується знайти на зображенні марсоходу два великодні яйця. Відповідь НАСА оприлюднить у неділю.

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