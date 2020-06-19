Багато з несправедливо ув’язнених Росією українців повідомляють про сексуальне насильство - заява Посольства США

19 червня - Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.

Цей день, запроваджений Генеральною асамблеєю ООН в 2015 році, має привернути увагу до насильства в умовах конфлікту, що включає «зґвалтування, сексуальне рабство, примушування до проституції, примушування до вагітності, примушування до абортів, примусову стерилізацію, примусовий шлюб, або іншу форму сексуального насильства порівняної важкості проти жінок, чоловіків, дівчат, або хлопців, яка прямо чи опосередковано (тимчасово, географічно, або випадково) пов‘язана з конфліктом».

У цей день Посольство США в Україні закликало Росію звільнити «всіх несправедливо ув'язнених українців, багато хто з них повідомляли про сексуальне насильство при незаконному затриманні з боку Росії та її поплічників».

Пандемія коронавірусу мала значний вплив на жертв сексуального насильства в зонах конфлікту, адже ще більше ускладнила повідомлення про злочини та покарання за них, йдеться в заяві ООН. Подолання безкарності сексуального насильства є центральним аспектом стримування та запобігання таким злочинам, тому COVID-19 мав значний негативний вплив на всі аспекти верховенства права, включаючи покарання за такі злочини, заявили в ООН.

23 березня Генеральний секретар ООН закликав світ припинити вогонь на тлі пандемії COVID-19. Він заявив -таке припинення вогню «принесе надію у регіони, найбільш вразливі до COVID-19».

Представництво ООН в Україні нагадало про створення притулку в Слов‘янську для забезпечення соціальної та психологічної допомоги жінкам, які постраждали від насильства в конфлікті на сході України, що «дозволяє жінкам тимчасово там перебувати, отримувати психологічну, юридичну допомогу і приймати рішення про своє майбутнє».

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