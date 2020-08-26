Столтенберґ застеріг Лукашенка від спроб використати НАТО як привід, щоб виправдати придушення протестів

Генсек НАТО заперечив закиди Лукашенка про нагромадження військ Альянсу на кордоні і назвав «неправильними та невиправданими» будь-які спроби режиму Білорусі використати Альянс як привід для того, щоб виправдати придушення протестів.

«Ми провели добру зустріч з міністрами оборони країн-членів Ради ЄС з метою розбудувати співпрацю і обговорити питання, що викликають спільне занепокоєння, включаючи Білорусь. В регіоні немає нагромадження військ НАТО, і тому будь-які спроби режиму використати це в якості виправдання для придушення мирних протестів - абсолютно неправильні і невиправдані», - написав Столтенберґ у Twitter.

«Ми бачимо спроби використати НАТО як певне виправдання для придушення протестів, тиску на політичну опозицію Білорусі, що є абсолютно неправильним, бо нагромадження військ НАТО в регіоні немає.

Будь-яка спроба режиму в Білорусі перевести увагу з внутрішніх питань на зовнішні, щоб виправдати використання сили проти власного народу є неприйнятною. Це неправильно і невиправдано», - наголосив Столтенберґ виступаючи в Берліні перед зустріччю з європейськими міністрами оборони.

Він наголосив на праві народу Білорусі вирішувати своє власне майбутнє без втручання з-за кордону.

«Вони мають право на вільні та справедливі вибори», - зазначив посадовець.

Лукашенко раніше заявляв про те, що війська НАТО, буцімто, проводять «певні рухи» біля кордону Білорусі. 22 серпня він віддав наказ міністру оборони країни «без попередження реагувати на порушення західного кордону».

Тоді ж прес-секретар НАТО Оана Лунгеску завила про безпідставність таких заяв.

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