НАТО знову закликає Росію розслідувати отруєння Навального: “це атака на фундаментальні демократичні права”

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що використання отрути класу “Новічок” є порушенням міжнародного законодавства щодо хімічної зброї і закликав Росію провести повне розслідування цієї справи.

“Ми жорстко засудили атаку “Новічком” проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну особу, це - атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, а також - за Угодою про контроль озброєння - Конвенції про хімічну зброю. То ж це вимагає потужної міжнародної реакції”, - заявив Столтенберґ під час виступу в американському аналітичному центрі CEPA.

Олексій Навальний - засновник Фонду боротьби з корупцією - відчув симптоми отруєння 20 серпня, перебуваючи в літаку, що летів з Томська в Москву. Тоді літак змушений був здійснити екстрену посадку і активіста шпиталізували у російському м.Омськ.

Через два дні, за бажанням родичів, Навального перевезли на лікування в Німеччину. Він перебував у комі 19 днів. 7 вересня клініка повідомила про покращення стану Навального - його вивели з медикаментозної коми.

Справа Навального викликала різку реакцію міжнародного співтовариства. Держсекретар Майк Помпео минулого тижня заявив, що за отруєнням Навального можуть стояти російські посадовці.

На початку вересня генсек Північноатлантичного Альянсу заявив, що НАТО не сумнівається в тому, що Навального отруїли речовиною з сімейства отрути “Новічок”.

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