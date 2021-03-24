Блінкен: ми підтримуємо підхід НАТО щодо Росії

США підтримують розміщення боєздатних сил на східному фланзі НАТО з метою стримування Росії.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у ході свого візиту до Брюсселя, де головний дипломат США взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

«США продовжують підтримувати подвійний підхід НАТО щодо Росії, шляхом стримування та оборони, включаючи розміщення боєздатних військ у східній частині нашого Альянсу», - написав Блінкен у Twitter.

У середу міністри країн-членів НАТО обговорили питання відносин з Росією. У засіданні крім представників країн-членів Альянсу, взяли участь міністри закордонних справ Швеції, Фінляндії а також верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель.

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ так описав подвійний підхід НАТО до співпраці з Росією: «Потужне стримування та оборона у поєднанні із відкритістю до змістовного діалогу».

В якості прикладу такого діалогу, Столтенберґ відзначив нещодавнє продовження дії угоди START між США та Росією щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Про єдність в протистоянні загрозам з боку Росії заявило і представництво США в Альянсі.

«Ми єдині у протидії спробам Росії роз‘єднати НАТО, через нанесення шкоди нашим демократіям, агресивні дії проти сусідів та поширення неправдивої інформації в громадському обговоренні», - йдеться в заяві представництва.

«Партнерства - серед найбільш корисних інструментів НАТО у відповіді на виклики та загрози, включно з тими, що надходять від Росії», - додав речник Держдепу Нед Прайс. Він наголосив на тому, що США мають намір «подвоїти зусилля із просування політичного діалогу та практичної співпраці».

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