Україна стала членом Розширеного партнерства НАТО

Україна отримала статус партнера в програмі розширеного партнерства НАТО.

Новий статус розширить для України доступ до програм взаємодії з Альянсом а також до навчальних програм та обміну інформацією.

«Цим рішенням визнається потужний внесок України до місії НАТО та демонструється стійка відданість Альянсу стосовно партнерів, незважаючи на пандемію COVID-19», - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Крім України учасниками розширеного партнерства з НАТО також є Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

«Цей крок є визнанням внеску України до Євроатлантичної безпеки, - йдеться в повідомленні представництва США в НАТО, - і це ще більше зміцнить відносини та співпрацю НАТО та України».

Представництво Канади в НАТО привітало рішення про надання статусу партнера Україні.

«Україна - потужний і відданий партнер операцій НАТО. Незалежна, суверенна та стабільна Україна - ключ до євроатлантачної безпеки!» - наголосили в представництві.

«Цей статус дозволить поглибити співпрацю та взаємодію з союзниками НАТО і зміцнить рух України на шляху до цілей євроатлантичної інтеграції», - йдеться у заяві Міністерства оборони Литви, виданій з нагоди рішення НАТО.

Рішення про включення України до розширеного партнерства є «визнанням досягнень в оборонній реформі та співпраці з Альянсом», наголосила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. «Сьогодні партнерство України та НАТО зробило крок вперед», - написала посол.

Дивіться також: Обезголовлений Колумб, Черчіль – "був расистом": протести похитнули пам'ятники у країнах із колоніальним минулим. Відео