Столтенберґ розповів, про що говоритимуть з Україною та Грузією на зустрічі НАТО

Безпекова ситуація в Чорноморському регіоні та підтримка Грузії та України з боку НАТО стануть темами для обговорення на зустрічі міністрів країн-членів НАТО з міністрами закордонних справ України та Грузії в середу, повідомили в Альянсі.

«Чорноморський регіон є стратегічно важливим для НАТО та всіх членів Альянсу», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час брифінгу для преси 30 листопада перед засіданням міністрів.

«НАТО розширив присутність у Чорноморському регіоні і тісно співпрацює з Україною та Грузією як країнами-партнерами, тому що ми бачили, що Росія порушила територіальну цілісність та суверенітет цих двох країн, незаконно анексувавши Крим а також через присутність російських сил на частинах території, яка визнається грузинською», - додав він.

Ми посилюємо політичну та практичну підтримку і бачимо, що Росія збільшує свою військову присутність, не в останню чергу в Криму. Саме тому ми маємо і далі зміцнювати свою присутність в регіоні і розглядати ці питання разом з нашими партнерами Грузією та Україною ...

Столтенберґ відзначив, що НАТО має значну присутність в регіоні. «Ми присутні на морі, нещодавно кораблі Альянсу проводили там навчання. Також ми розмістили навчальну бригаду за румунського керівництва в Румунії».

«Ми посилюємо політичну та практичну підтримку і бачимо, що Росія збільшує свою військову присутність, не в останню чергу в Криму. Саме тому ми маємо і далі зміцнювати свою присутність в регіоні і розглядати ці питання разом з нашими партнерами Грузією та Україною, як ми це і зробимо в середу під час зустрічі з міністрами закордонних справ цих двох країн-партнерів».

Засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться в онлайн-режимі 1-2 грудня і охоплюватиме такі теми, як реформа НАТО, загрози пов’язані з нарощенням російських збройних сил, зміни у балансі сил у зв’язку із зростанням впливу Китаю, а також майбутнє місії.

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