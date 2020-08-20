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ЄС, Литва, Естонія закликають притягнути до відповідальності винних, якщо підтвердиться те, що російського опозиціонера Навального отруїли

Олексій Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний потрапив до реанімації у сибірській лікарні в четвер. За повідомленням речниці російського політика Кіри Ярмиш, Навальному стало зле після того, як він випив чай. На переконання речниці, чай містив отруту. Навальний перебуває у комі, його під‘єднано до апарату штучної вентиляції легень, повідомили у службі політика.

Якщо інформація про отруєння підтвердиться, винні мають бути притягнуті до відповідальності. З також заявою виступив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

«Із занепокоєнням почув новину про підозру в отруєнні Олексія Навального. Якщо це підтвердиться, винні мають бути притягнуті до відповідальності. Бажаю йому швидкого та повного одужання», - написав Боррель у Twitter.

Подібну позицію озвучив і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

«Повідомлення про можливе токсичне отруєння лідера російської опозиції Навального викликають значне занепокоєння. Якщо це підтвердиться, відповідальні мають постати перед наслідками. Я уважно слідкую за ситуацією, бажаю йому сили та швидкого одужання», - написав Лінкявічус у Twitter.

Раніше міністр закордонних справ Естонії висловив стурбованість через можливе отруєння Навального.

«Дуже непокоять новини про підозру у отруєнні лідера опозиції Навального. Обставини потрібно розслідувати і якщо звинуваченні підтвердяться, винні мають постати перед наслідками. Бажаю пану Навальному швидкого одужання!», - йдеться в дописі міністра.

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