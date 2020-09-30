Україна та США провели спільні навчання у Чорному морі

Американський есмінець “Рузвельт” та катери українськиї Військово-морських сил провели навчання у Чорному морі у вівторок.

За повідомленням ВМФ США, з українського боку у тренуваннях взяли участь патрульний катер типу Айленд “Старобільськ” (переданий Україні американським флотом у 2018 році) , річковий бронекатер “Гюрза”, артилерійські катери “Нікополь” та “Кастополь”.

Крім того, до навчань приєднались американський гелікоптер MH-60R Seahawk та український MI-14.

"Проходження навчань було можливістю для Військово-морських сил США та України удосконалити управління та маневрування кораблями", - заявили у ВМС США.

Офіцер-командувач есмінця “Рузвельт” Раян Кендалл відзначив майстерність українських моряків: “Військово-морський флот України професійний і має багато можливостей та навичок, щоб кинути виклик моїй команді працювати на рівні нашої найвищої майстерності, це було справжнім задоволенням працювати з командою їхнього ВМФ у Чорному морі".

“Проведення навчань з нашими українськими партнерами по НАТО демонструє спільну силу та потенціал, які завжди є непорушними, коли флоти наших країн об'єднуються. Партнерство “США-Україна”, що триває десятиліттями, ніколи не було міцнішим», - додав американський командувач.

Вхід есмінця “Рузвельт” у Чорне море для навчань є шостим візитом цього американського судна в ці води, - йдеться у прес-релізі.

У липні цього року американський флот провів навчання “Сі Бриз-2020” у Чорному морі, до яких приєдналися флоти ще семи країн, зокрема й українського. Перед початком тих навчань росіяни розгорнули власні військові тренування у Чорному морі.

Тоді офіцер-командувач американського есмінця “Портер” Крег Трент заявив: “Вони (росіяни - ред.) там присутні, вони очевидно спостерігають за нами. А ми спостерігаємо за ними. Якщо щось стане небезпечним чи непрофесійним, ми готові вжити заходів і зробити все, щоб бути у безпеці”.

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