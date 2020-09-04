Військові США візьмуть участь у навчаннях в Литві

«Війська Сухопутних сил США почнуть ще одне навчання в Литві цього тижня, - повідомляє литовське Міністерство оборони. - Розміщення боєготовних сил США в Європі в рамках Atlantic Resolve свідчить про потужну та невпинну відданість США НАТО та Європі».

Ініціатива Atlantic Resolve втілюється з 2014 року. «Через двосторонні, спільні та багатосторонні навчання, Atlantic Resolve збільшує готовність, сумісність та посилює зв’язки між збройними силами країн- союзників та партнерів», - йдеться в повідомленні Сухопутних сил США.

Наприкінці вересня на території Литви планується проведення міжнародних військових навчань. Сили США прибудуть до Литви вже у цю п‘ятницю в рамках операції Atlantic Resolve, пише агентство Reuters з посиланням на інформацію від речника збройних сил Литви.

Раніше очільник Пентагону Марк Еспер заявляв про передислокацію сил США в Європі.

В липні під час візиту до Литви міністр Сухопутних сил США Раян МакКарті, заявляв, що передислокація стала можливою після того, як Литва зробила кроки на шляху збільшення витрат на оборону до 2% ВВП - проголошеної цілі для країн-членів НАТО.

«Цей рівень співпраці, навчання, безпеки та, зрештою, стабільності став можливим після того, як Литва взяла на себе зобов‘язання спрямувати більше 2% ВВП на оборонні видатки та модернізацію збройних сил», - цитує слова МакКарті Baltic Times.

МакКарті також заявив, що військові передислокуються до Литви на наступні декілька років для «проведення спільних навчань з нашим чудовим союзником».

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