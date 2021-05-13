США навчають українських експертів реагувати на випадки застосування зброї масового знищення для скоєння вбивств

Сполучені Штати провели віртуальні навчання для експертів з України, спрямовані на те, щоб допомогти службам безпеки, надзвичайних ситуацій та правоохоронцям визначати, реагувати та розслідувати вбивства скоєні за допомогою зброї масового знищення, повідомили в Державному департаменті США.

«Сполучені Штати віддані роботі з союзниками та партнерами з метою протидії зловмисній діяльності Росії, включаючи використання зброї масового знищення для вбивств», - заявили у службі речника Держдепу.

Раніше в Держдепі вказували на те, що відомі випадки застосування Росією зброї масового знищення з метою вбивства супротивників і наводили приклад застосування нервово-паралітичної речовини «Новічок» у спробі вбивства Сергія Скрипаля в Великій Британії в 2018 році а також Олексія Навального в 2020 році в Росії.

Під час навчань з українськими правоохоронцями, експерти США наголосили на важливості налагодженої комунікації між технічними експертами, правоохоронцями та спеціалістами з нацбезпеки.

Також американські експерти розповіли про те, які медичні симптоми можуть вказувати на застосування зброї масового знищення, як відбуваються такі напади, а також наголосили на можливих кроках спрямованих на те, щоб виявити та відповісти на випадки застосування зброї масового знищення, йдеться в повідомленні.

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