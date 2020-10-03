Військові США та України провели спільні навчання з дій в умовах міста

Військові ЗСУ тренувались разом з консультантами з Національної гвардії американського штату Іллінойс на полігоні в Яворові.

Тренування 30 вересня фокусувались на операціях в умовах міста.

В інтерв‘ю капралу Шайліну Кадіду, з 33-тьої піхотної бригади Нацгвардії Іллінойса, сержант Сухопуних військ США Джошуа Нікельс поділився своїми враженнями від взаємодії з українськими військовими.

«59-та Окрема мотострілкова бригада ретельно тренується покращуючи професійність своїх дій в умовах міста. Операції в умовах міста вимагають значної підготовки, але прогрес швидкий, - говорить Нікелс. - З моїх розмов з українськими військовими, операції в умовах міста були значною частиною конфлікту в минулому і можуть стати в майбутньому».

Нікелс також відзначив якість тренувального майданчика. «Вони побудували MOUT майданчик і встановили всюди спостережні камери, що дозволяє підзрозділу бачити себе збоку і вдосконалюватись», - додав він.

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