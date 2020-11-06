Facebook заявляє, що усунув «неавтентичні» акаунти, пов’язані з Тимошенко

В звіті про подолання скординованої неавтентичної поведінки, соцмережева компанія Facebook заявила, що в жовтні усунула сім різних операцій в соцмережах, що включали несправжні акаунти та сторінки в Ірані, Афганістані, Єгипті, Туреччині, Марокко, М‘янмі, Грузії та Україні.

В Україні Facebook усунув 46 акаунтів, 44 сторінки, одну групу та три акаунти в Instagram, пов‘язані з агенцією MAS, компанією громадських зв‘язків в Україні, а також осіб пов‘язаних з кампанією Юлії Тимошенко та політичною партією «Батьківщина», йдеться в повідомленні соцмережі.

Діяльність походила з України і була спрямована на внутрішню укранїську аудиторію, пояснили у Facebook.

«Ми знайшли цю мережу в рамках нашого розслідування підозр у неавтентичній скоординованій поведінці в регіоні. Наш огляд використав деякі публічні повідомлення про певну діяльність в Україні», - йдеться в заяві.

Дивіться також: Церква в Нью-Йорку проводить молитви за мир під час виборів. Відео