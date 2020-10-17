Техаського мільярдера звинуватили у найбільшому за історію США податковому шахрайстві

Податкова служба США звинуватила 79-річного мільярдера Боба Брокмена з Техасу у шахрайстві з метою уникнення оподаткування та відмивання коштів на суму 2 мільярди доларів. Це найбільша за сумою справа про ухилянням від оподаткування за всю історію у США, згідно з інформацією правоохоронних органів.

В четвер суд дозволив Брокмену вийти під заставу у мільйон доларів. Мільярдер не визнав свою провину у 39 пунктах звинувачення, які йому зачитали в суді.

Брокмен, статки якого, за оцінками, перевищують мільярд доларів, отримав основну частину грошей від продажу комп‘ютерного забезпечення для автосалонів. Його звинувачують, зокрема в тому, що він приховував свої активи від американської податкової служби через компанію засновану в офшорній зоні на Британських Віргінських островах, а також інші компанії та приховані банківські рахунки, обманював інвесторів. Для того, щоб приховати злочини, Брокмен, за звинуваченнями, серед іншого, використовував кодовані електронні листи, давав вказівки своєму співробітнику брати участь в конференції з боротьби з відмиванням коштів під вигаданим ім‘ям а також вказував йому знищувати комп‘ютери та документи за допомогою шредера та молотка.

Голова Кримінальної розвідки податкової служби США Джим Лі заявив, що суть звинувачень викликає у нього «відразу».

«Ці звинувачення мають викликати відразу також і у кожного американця - платника податків, бо закон стосується всіх нас, коли йдеться про податки і сплату справедливого внеску», - заявив Лі під час прес-конференції у четвер.

Лі заявив, що його вразила ця справа. «Навіть незважаючи на суму, я не бачив такої жадоби та зусиль з приховування злочину за свої більше 25 років роботи агентом».

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