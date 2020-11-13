США побачили роль Росії у планах створення «почесного консульства» Нікарагуа в Криму

«Почесне консульство» Нікарагуа - це чергова завуальована спроба Росії виправдати своє порушення міжнародного права». Так відреагувало Посольство США в Україні на повідомлення про можливе відкриття почесного консульства Нікарагуа в Криму.

США закликали Росію припинити окупацію та повернути Україні повний контроль над Кримом.

Напередодні свій протест щодо візиту посла Нікарагуа в Росії до Криму, під час якого той, буцімто, вручив консульський патент так званому «почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в Сімферополі», висловило Міністерство закордонних справ України.

МЗС України, зокрема заявило: «Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розгядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід‘ємної частини теріторії України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь».

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