Нова Зеландія подолала коронавірус, стверджує влада країни

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Ясінда Ардерн заявила, що внутрішнє поширення коронавірусу в країні подолано.

«Хоча роботу ще не завершено, це безумовне досягнення ... Дякую, Нова Зеландіє», - заявила Ардерн пресі.

В країні скасовуються всі карантинні обмеження, крім прикордонних. Тепер громадські події можуть відбуватись без норм соціального дистанціювання, також без обмежень працюватиме транспорт, готелі та ресторани.

В країні не зареєстровано жодного нового випадку зараження на COVID-19 протягом 17 днів, згідно до офіційних даних.

Для того, щоб стримати поширення коронавірусу, країна пережила 75 днів жорстких обмежень, включаючи припинення роботи бізнесу, який не вважається життєво важливим а також обмеження на пересування.

В Новій Зеландії, де проживає біля п‘яти мільйонів людей, було зареєстровано 1154 випадки зараження, 22 особи померло від коронавірусу.

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