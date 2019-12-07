Україна не має погоджуватись на щось, що не відповідає її баченню власних інтересів, - Еш Картер

Після трирічної перерви, 9 грудня мають поновитись переговори в Нормандському форматі. Про те що чекає на українську сторону у переговорах з лідерами Франції, Німеччини та Росії а також про те, який формат підтримки США Україні є найбільш ефективним ми поговорили з колишній очільником Пентагону Ешом Картером.

Мирослава Ґонґадзе: Які ви бачите підводні камені для України на переговорах у Парижі і яким би був найкращий результат у переговорах у Нормандському форматі?

Еш Картер: Підводні камені тут більш імовірні, ніж гарні результати для України. Росія не має потреби та причин йти тепер на компроміс. Французи та німці не виявляли готовності використовувати важелі впливу проти Росії. Що може змінитись? Сподіваюсь, що не позиція України шляхом тиску, але боюсь, що зустріч може бути незбалансованою. Вважаю, Україна не має погоджуватись на щось, що не відповідає її баченню власних інтересів. Навіть якщо у результаті зустрічі у Нормандськомуу форматі не буде досягнуто домовленості, це нормально для України. Я не очікую будь-якого просування позиції Росії у напрямку до позиції України.

МҐ: Ви говорите, що позиція України слабка і багато експертів з вами погоджуються. А от щодо Сполучених Штатів та Великої Британії. Чи було б корисно, якщо б вони були більш активними в переговорих?

Історично я виступав за участь Америки, але у даний конкретний момент це було б дуже незграбно.

ЕК: Сполучені Штати, на мою думку, є більш важливим учасником, ніж Німеччина, або Франція, адже США є підписантом Будапештського меморандуму а також тому, що Путін більше з зважав на позицію США. Така конфігурація була в кращою, однак на даний момент це лише гіпотетично. З огляду на теперішню політичну ситуацію, активне долучення США на теперішній момент не принесе нічого доброго. Це просто надто заплутає ситуацію. Якщо б політична ситуація була б повністю іншою, участь США пішла б на користь. Історично я виступав за участь Америки, але у даний конкретний момент це було б дуже незграбно.

МҐ: Враховуючи те що США та Великобританія є підписантами Будапештського меморандуму чи з вашої точки зору США та Захід достатньо зробили для підтримки України у її боротьбі проти російської агресії?

ЕК: Ні. Я хотів би, щоб Захід потужніше виступив проти Путіна. Звичайно, Захід щось робив, але були і інші питання, які займали їх увагу. Але зараз не має сенсу думати про минуле. Я вважаю, що потрібно думати над тим, що можна зробити, щоб не було наступних порушень суверенітету України, щоб не гинули люди і щоб Україна продовжувала творити власну долю і утримувати безпеку. Україна має складне геополітичне положення, між Сходом та Заходом. Варто фокусуватись на співпраці США та України, включаючи співпрацю у військовій сфері. Це не означає нападати на Росію, або вступати до НАТО. Йдеться про стару добру взаємну підтримку, яка має практичну і політичну цінність.

МҐ: Україна висловлює прагнення вступити до НАТО. Нещодавно звучали заяви про те, що США скоротять внески до бюджету НАТО, але можуть вивільнити ресурси для підтримки Грузії та України. Як ви бачите майбутнє України в контексти членства в Альянсі?

ЕК: Вважаю, що перспективи членства не можна повністю закривати. Однак, будьмо реалістами. Україна історично та геостратегічно перебуває між Росією та Заходом. І до кардинального покращення відносин між Росією та Заходом, ця позиція для України залишатиметься складною. Важливо не усувати можливість членства України у НАТО, але не думаю, що це може статись у найближчій перспективі. Тому варто зосередитись на тому, що можна досягти негайно. Це потужна військова співпраця з НАТО, допомога збройним силам України. Сьогодні вони набагато кращі, ніж були у 2014 році. Це - реалістично.

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