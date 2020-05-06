Білл Гейтс допоможе Нью-Йорку по-новому організувати школи після карантину

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо звернувся до Фундації Білла та Мелінди Гейтс по допомогу в організації навчального процесу в штаті після завершення пандемії коронавірусу. Він сподівається - Білл Гейтс та його фундація допоможуть мегаполісу визначитись «який вигляд мусить мати освіта майбутнього».

Про це Куомо заявив спілкуючись з пресою у вівторок. «Стара модель, коли всі приходять і сидять в класі, а вчитель стоїть перед класом і веде урок і так по всьому місту, штату. Навіщо всі ці будівлі, всі ці фізичні класи, якщо ми маємо такі технології?» - заявив Куомо.

В службі губернатора повідомили, що Фундація проведе консультації з американськими та міжнародними експертами. Штат не буде оплачувати цю роботу.

Куомо визнав, що перехід до дистанційного навчання в Нью-Йорку під час пандемії зіткнувся із складнощами, бо не було вчасно забезпечено дітей та вчителів комп‘ютерами та доступом до Інтернету, а також вирішено питання навчання дітей з обмеженими можливостями.

«Маємо навчитись з цього досвіду як покращити освітню систему в плані навчання та технологій», - зауважив Куомо.

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