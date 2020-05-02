Новим послом США в Україні може стати генерал у відставці

Президент США Дональд Трамп планує призначити Кіта Дейтона на посаду посла США до України. Про це йдеться у заяві Білого дому, оприлюдненій у п‘ятницю.

Дейтон, який з 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, раніше 40 років служив у Сухопутних силах США і завершив службу генерал-лейтенантом.

Дейтон також є військовим радником США для України в сфері оборони.

У повідомленні Білого дому зазначається, що Дейтон в ході своєї кар‘єри служив координатором США з питань безпеки між Ізраїлем та Палестинською владою, директором з питань стратегічного планування в штабі Сухопутних сил в Пентагоні, Директором з операцій Агенції оборонної розвідки та Аташе з питань оборони в Росії.

Посольство США в Україні працює майже рік без посла, після того, як з цієї посади було відкликано Марі Йованович в травні 2019 року. Відкликання посла розглядалось під час слухань в рамках імпічменту Дональда Трампа. Під час свідчень в Конгресі, Йованович заявляла, що її відкликання супроводжувалось кампанією впливу з метою заплямувати її репутацію.

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