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Оксану Маркарову призначено послом України до США

Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 25 лютого.

Вітаючи Маркарову, Зеленський відзначив її патріотизм, високий фаховий рівень та позитивне сприйняття у США, йдеться на сайті Офісу президента.

Серед завдань, які Зеленський озвучив для нового посла - налагодження ефективного діалогу з адміністрацією президента США Джо Байдена, зміцнення двопартійної підтримки України в американському Конгресі, залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму.

Також він підкреслив важливість прогресу у посиленні санкцій Сполучених Штатів проти Росії, зокрема щодо проекту «Північний потік – 2», підтримки Вашингтоном рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

У своєму дописі в Facebook Маркарова подякувала за довіру.

«Люблю Україну і вірю в те, що наша тисячолітня історія, помножена на унікальну життєстійкість попри численні атаки, та розпочата трансформація в модерну інноваційну країну, разом поверненням до Європейської родини та майбутнім членством у НАТО, надає нам шанс в 21 столітті стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для Сполучених Штатів Америки», - написала вона.

Дивіться також: Інтерв’ю з Оксаною Маркаровою. Українська економіка має шанс отримати новий поштовх. Відео

Українська економіка має шанс отримати новий поштовх. Відео
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Українська економіка має шанс отримати новий поштовх. Відео

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