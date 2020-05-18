Коронавірусні обмеження врятували сотні тисяч життів у США - дослідження

Обмеження, запроваджені з метою стримування поширення пандемії COVID-19, врятували більше 230 000 життів у 30 найбільших містах США, а двом мільйонам людей дозволили уникнути необхідності лікуватись у стаціонарі. До такого висновку дійшли науковці университету Drexel в новому дослідженні.

Науковці порівняли кількість жертв пандемії у США з даними моделі The New York Times, яка дозволяє оцінити кількість жертв за умови, якщо б місцева влада США не запроваджувала обмежень.

«Ми хотіли б сказати, що це має значення. Нічого не робити - це також рішення», - говорить дослідниця університету Drexel Дженніфер Колкер в коментарі The Hill.

«Декому важко зрозуміти переваги від того, щоб залишатись вдома ... Інформування важливе», - говорить співавтора дослідження Емі Керолл-Скотт в коментарі The Inquirer.

Навіть у Нью-Йорку, який є одним із центрів а пандемії у США, обмеження на пересування, введені мерією 23 березня, дозволили врятувати більше 24 000 життів, а чверть мільйона ньюйорківців змогли уникнути госпіталізації, наголошують дослідники.

Цими тижнями більшість американських штатів починають усувати обмеження на економічну діяльність та пересування.

Дивіться також: У Сан-Дієго почали відкривати пляжі із безпековими обмеженнями. Відео