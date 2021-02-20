Міністри оборони США та України обговорили реформи в українському оборонному секторі

На необхідності “зберігати прогрес в оборонних реформах” України наголосив міністр оборони США.

Як повідомляє прес-служба Пентагону, у п'ятницю, 19 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ та міністр оборони України Андрій Таран під час телефонної розмови обговорили, як посилити стратегічне партнерство між США та Україною.

“Міністр Остін наголосив, що США залишаються непохитними у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Він підтвердив відданість США допомозі із нарощування потенціалу Збройних сил України, для більш ефективної оборони проти російської агресії”, - мовиться у повідомленні прес-служби Пентагону.

Глава Пентагону також вказав на необхідність подальшого прогресу в проведенні в Україні реформ в галузі оборони і подякував за внесок України у міжнародну безпеку.

Очільник Міноборони України Андрій Таран, у свою чергу, підтвердив зобов'язання України трансформувати оборонний сектор за принципами та стандартами НАТО, - повідомляє прес-служба Пентагону.

“Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільній участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Тому, Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях НАТО, зокрема, у складі Тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка», багатонаціональних сил НАТО в Косово, готується направити сили і засоби до Тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі «Морський охоронець», - цитує міністра Тарана Міністерство оборони України.

Міністерство оборони України повідомило, що Андрій Таран запросив американського колегу відвідати Київ влітку цього року, щоб взяти участь у святкуванні 30-ї річниці незалежності України.

Дивіться також: Військові навчання керованих Росією сил на Донбасі свідчать, що Кремль не планує змінювати курс - США в ОБСЄ