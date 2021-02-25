Світові витрати на оборону досягли рекордних значень - дослідження

Світові видатки на оборону склали 1,8 трильйона доларів в 2020 році. Попри загальне економічне падіння, спричинене пандемією, оборонні видатки в реальному вимірі зросли майже на 4%, порівняно з 2019 роком. Такі дані наводить британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень IISS у своєму щорічному звіті «Військовий баланс».

40,3% світових витрат на оборону припадає на США. На Китай припадає 10% світових оборонних видатків. Ця країна - на другому місці після США.

Європейські країни-члени НАТО збільшують видатки на оборону, після російської агресі в Криму. Ця тенденція продовжилась і в 2020 році - оборонні видатки цих країн зростли до 1,64% ВВП, порівняно з 1,25% ВВП в 2014 році, зауважили дослідники.

Росія витратила на оборонні потреби більше 60 мільярдів доларів і є п’ятою за цим показником у світі.

Дослідники зауважують, що Росія, хоча і не так масштабно як Китай, але прагне інтегрувати сучасне озброєння. «Через проблеми із розміщенням устаткування нового покоління із броньованих машин «Армата» та бойовим літаком Су-57 «Фелон», є наголос на модернізації існуючих платформ та інтеграції нової зброї», - пишуть дослідники про Росію.

Також, дослідники вказують, що Росія в 2020 році продовжила випробування гіперзвукових ракет. Подібні програми є і в Китаї, що спонукає країни світу більше уваги приділяти повітряній обороні.

Інше питання, як привернуло до себе увагу в 2020 році - діяльність збройних формувань, що не є в складі війська, таких як Китайська берегова гвардія та морська міліція а також «використання недержавних збройних формувань для застосування сили державною, як, наприклад, повідомлення про використання російською Групою Вагнера бойових літаків Міг-29 та Су-24», йдеться у звіті.

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