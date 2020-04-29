Український уряд запропонував альтернативу обсервації, проте правозахисники вбачають у ній загрозу правам людини

З продовженням карантину в Україні Кабінет міністрів надав можливість громадянам, які повертаються з-за кордону, обирати між згодою на обов'язкову обсервацію на 14 днів у спеціально відведених місцях та обов'язковою самоізоляцією вдома на аналогічний час з використанням додатку «Дій вдома». Про це «Голосу Америки» повідомила прес-служба Посольства України в Сполучених Штатах Америки.

Першими, хто скористався новими правилами, були пасажири рейсу Маямі-Київ. 27 квітня на його борту до України повернулось 259 осіб. Як розповіла Голосу Америки пасажирка рейсу Яна Клочко, на момент відльоту обсервація була єдиною умовою, яку мали виконати усі пасажири, аби повернутися додому. Всі сплатили кошти за обсервацію заздалегідь, її ціна була включена до вартості квитка, та підписали згоду на перебування у санаторіях.

Вже після прильоту пасажири отримали вибір: або поїхати до санаторіїв, або ж дати згоду на реєстрацію у додатку «Дій вдома». Майже дві сотні встановили додаток, решта – обрала обсервацію. Яна називає ситуацію в яку потрапила вибором без вибору, адже обидва варіанти порушують її права. «Жити з 3-місячною дитиною в кімнаті санаторію два тижні – дуже незручно. В той же час, аби мати змогу повернутися до себе додому, я погодилася на те, аби влада контролювала моє місцезнаходження», - каже вона.

В прес-службі Посольства України в США пояснили: додаток «Дій вдома» був розроблений спеціально для зручності громадян, які не хотіли після повернення з-за кордону проводити ще два тижні в санаторіях чи готелях. Маючи додаток на телефоні, вони зможуть самоізолюватись і пройти карантин у зручних умовах.

«Дій вдома» передбачає, що особа має зареєструвати себе та місце самоізоляції. Кожного разу, коли на додаток будуть надходити так звані «push-повідомлення», впродовж 15 хв особа має надіслати фотопідтвердження. Система додатку за допомогою фото буде розпізнавати особистість та геолокацію відправленого повідомлення. Таким чином, представники Нацполіції, Нацгвардії та МОЗ України будуть контролювати перебіг самоізоляції. Якщо фото не надіслано - це підстава для перевірки правоохоронними органами.

Клочко розповіла, що додаток працює з проблемами. «Наприклад, я зараз вдома, але коли відправляю селфі, отримую повідомлення: «Ви знаходитися не за тією геолокацією». Я вже написала про проблеми на технічну підтримку. Адже якщо я не відправляю фото, а запит може бути у будь-який час, то приходить повідомлення, що я порушила умови самоізоляції. До мене може приїхати поліція та накласти штраф за порушення умов самоізоляції», - зазначає вона.

Незважаючи на позитивні аспекти «Дій вдома», правозахисники вбачають у застосуванні додатку загрозу дотримання прав людини. За словами Оксани Покальчук, директорки Amnesty International Україна, збільшення повноважень держави в сфері цифрового нагляду та отримання доступу до даних, зокрема тих, що дозволяють ідентифікувати особу, загрожує недоторканності приватного життя, свободі вираження думок і свободі об'єднань.

На жаль наразі немає гарантій, що інформація буде використана винятково для боротьби з пандемією. Як і немає гарантій, що ці дані надійно зберігаються, що доступ до них мають винятково ті, кому вони потрібні для боротьби з пандемією, а також, що зібрані дані не будуть надмірними, та будуть видалені одразу після того, як в них зникне потреба

«Позитивним є те, що у випадку з додатком «Дій вдома», його використання є добровільним, а уряд дав додаткове роз’яснення про те, які саме дані збираються. Проте, на жаль наразі немає гарантій, що інформація буде використана винятково для боротьби з пандемією. Як і немає гарантій, що ці дані надійно зберігаються, що доступ до них мають винятково ті, кому вони потрібні для боротьби з пандемією, а також, що зібрані дані не будуть надмірними, та будуть видалені одразу після того, як в них зникне потреба», - пояснила Покальчук в ексклюзивному коментарі «Голосу Америки».

Підтримує ці побоювання і директор представництва Freedom House в Україні Метью Шааф. «Добре, що участь у програмі «Дій вдома» - добровільна. В той же час є багато хвилюючих питань без відповідей», - зазначив він у коментарі «Голосу Америки».

Серед проблем у роботі додатку правозахисник називає нерівність: адже він доступний тільки людям з дорогими смартфонами (iPhone чи Android). Окрім того, «Дій вдома» не дає права вибору. «Дехто не згоден з тим, що додаток може вимагати надсилати селфі та геолокацію до десяти разів в день. Але вони не мають інших варіантів, бо не хочуть, аби влада вдиралася до їхніх домівок. І останнє: Чи є гарантія, що інформацію, яку він збирає та накопичує, – захищена і не буде використана зловмисниками?» - додає Шааф.

Правозахисники звертають увагу на те, що вже є багато прецедентів коли уряди різних країн, прикриваючись COVID-19, використовують технології, зокрема мобільні додатки, щоб встановити цифрове стеження за громадянами. «Саме тому, нам треба бути особливо обережними аби не допустити подібних зловживань в Україні. Необхідно моніторити всі ініціативи уряду пов’язані з використанням технологій», - переконана Покальчук.

З цією метою правозахисники вже розробили низку критеріїв, які мають враховувати уряди, в тому числі уряд Україні в питаннях застосування технологій. До таких критеріїв зокрема належить відповідність цілям (тобто дані можуть бути використані лише для боротьби з пандемією); мінімізація (має збиратися мінімально необхідна кількість даних); захист приватності; підзвітність (використання технологій та відповідність стандартам має моніторити незалежні органи); доведена ефективність; прозорість (уряди мають відкрито інформувати громадськість про всі деталі, пов’язані зі збором та обробкою даних); безпека даних. «Ми сподіваємось, що уряд України дослухається до рекомендацій та врахує їх у процесі розробки та застосування технологій», - додає Покальчук.

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збільшення повноважень держави в сфері цифрового нагляду та отримання доступу до даних, зокрема тих, що дозволяють ідентифікувати особу, загрожує недоторканності приватного життя, свободі вираження думок і свободі об'єднань.

«Позитивним є те, що у випадку з додатком «Дій вдома», його використання є добровільним, а уряд дав додаткове роз’яснення про те, які саме дані збираються. Проте, на жаль наразі немає гарантій, що інформація буде використана винятково для боротьби з пандемією. Як і немає гарантій, що ці дані надійно зберігаються, що доступ до них мають винятково ті, кому вони потрібні для боротьби з пандемією, а також, що зібрані дані не будуть надмірними, та будуть видалені одразу після того, як в них зникне потреба», - пояснила Покальчук в ексклюзивному коментарі Голосу Америки.

Підтримує ці побоювання і директор представництва Freedom House в Україні Метью Шааф. «Добре, що участь у програмі «Дій вдома» - добровільна. В той же час є багато хвилюючих питань без відповідей», - зазначив він у коментарі Голосу Америки.

Серед проблем у роботі додатку правозахисник називає нерівність: адже він доступний тільки людям з дорогими смартфонами (iPhone чи Android). Окрім того, «Дій вдома» не дає права вибору. «Дехто не згоден з тим, що додаток може вимагати надсилати селфі та геолокацію до десяти разів в день. Але вони не мають інших варіантів, бо не хочуть, абивлада вдиралася до їхніх домівок. І останнє: чи є гарантія, що інформацію, яку він збирає та накопичує, – захищена і не буде використана зловмисниками», - додає Шааф.

Правозахисники звертають увагу на те, що вже є багато прецедентів коли уряди різних країн, прикриваючись COVID-19, використовують технології, зокрема мобільні додатки, щоб встановити цифрове стеження за громадянами. «Саме тому, нам треба бути особливо обережними аби не допустити подібних зловживань в Україні. Необхідно моніторити всі ініціативи уряду пов’язані з використанням технологій», - переконана Покальчук.

В цією метою правозахисники вже розробили низку критеріїв, які мають враховувати уряди, в тому числі уряд Україні в питаннях застосування технологій. До таких критеріїв зокрема належить відповідність цілям (тобто дані можуть бути використані лише для боротьби з пандемією); мінімізація (має збиратися мінімально необхідна кількість даних); захист приватності; підзвітність (використання технологій та відповідність стандартам має моніторити незалежні органи); доведена ефективність; прозорість (уряди мають відкрито інформувати громадськість про всі деталі, пов’язані зі збором та обробкою даних); безпека даних. «Ми сподіваємось, що уряд України дослухається до рекомендацій та врахує їх у процесі розробки та застосування технологій», - додає Покальчук.