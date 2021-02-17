«Це має припинитись» - США та країни ЄС виступили із заявою щодо обшуків у журналістів та правозахисників в Білорусі

16 лютого влада Білорусі провела обшуки в оселях та офісах у щонайменше тридцяти активістів, включаючи правозахисну групу «Весна» та «Білоруську асоціацію журналістів».

Посольства країн-членів ЄС представлені в Білорусі а також посольства США, Великої Британії та Швейцарії виступили із спільною заявою щодо залякування правозахисників, журналістів, активістів профспілок та адвокатів у Білорусі. «Це має припинитись», - йдеться в заяві.

Дипломати закликали владу Білорусі негайно і безумовно звільнити всіх свавільно затриманих. «Білорусів переслідують за користування своїми основоположними правами під час мирних протестів проти виборів в серпні 2020 року, які не були ні вільними, ні справедливими а також проти жорстокості поліції», - йдеться в заяві.

Занепокоєння обшуками у білоруських журналістів і активістів висловила і представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро в заяві 16 лютого.

«Сьогоднішні обшуки в офісі Білоруської асоціації журналістів, провідної організації зі свободи преси в Білорусі, а також в оселях її членів - ще один розвиток подій, що викликає занепокоєння за свободу ЗМІ та самовираження в країні, - заявила Рібейро. - Цьому перебувала низка переслідувань медійників та професійних журналістів у минулі декілька місяців».

Рібейро нагадала, що влада Білорусі в 2018 році підтримала рішення засідання міністрів країн ОБСЄ стосовно безпеки журналістів.

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