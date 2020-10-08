США: всупереч міжнародному праву Росія призвала майже 24 000 мешканців Криму до свого війська

«Вторгнення Росії до Криму є ключовим у намірах Кремля зашкодити суверенітету України». З такою заявою виступив посол США до ОБСЄ Джеймс Гілмор. Він назвав питання Криму «відкритою раною для принципів безпеки, засвідчених в Заключному акті Гельсінських домовленостей».

Гілмор звернувся з вимогою до Росії припинити примусовий призов і зазначив, що Росія призвала майже 24 000 молодих мешканців Криму до своїх збройних сил.

Такий призов суперечить міжнародному праву і є частиною зусиль Росії з мілітаризації півострова, заявив посадовець.

Він також висловив занепокоєння повідомленнями про те, що «окупаційна влада в Севастополі 1 жовтня провела координовані рейди майже 10 осель, що належать Свідкам Єгови. В результаті чотирьох чоловіків було заарештовано за звинуваченнями в злочинному «екстремізмі» просто за те, що вони сповідували сво віру».

«Ми ще раз вказуємо, що люди мають право на основоположні свободи мирного віросповідання і закликаємо Росію припинити безглузду кампанію проти Свідків Єгови, які не становлять небезпеки, або шкоди окупаційній владі, чи будь-кому іншому, припинити системні репресії в Криму та звільнити всіх політичних в‘язнів українців».

Гілмор наголосив, що «російська окупаційна влада продовжує порушувати права кримських татар та етнічних українців, обмежуючи їх свободу самовираження і право на мирні зібрання. Щотижня їх піддають залякуванням, ув‘язнюють, за те, що вони насмілюються висловлювати свою опозицію до російської окупації Криму, або втілюють своє право на свободу віросповідання, чи переконання».

Дивіться також: Дебати кандидатів у віце-президенти 2020: очікування та історична перспектива. Відео