Посол США в ОБСЄ розповів про репресії в Криму і висловив жаль, що новий пункт пропуску на сході України не було відкрито

Місія США в ОБСЄ висловила стурбованість тим, що заплановане 10 листопада відкриття нового пункту пропуску у східній Україні не сталося через російську агресію. Про це заявив Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор.

“Ці нові пункти пропуску, безперечно, покращили б життя мирних громадян. Але якби не було російської агресії, не було б потреби для створення пунктів пропуску на суверенній українській території”, - зазначив дипломат.

Російські військові дії в Україні він назвав “агресивними зусиллями розділити країну”. Він закликав Москву вивести своїх військових та зброю зі східної України.

Посол США в ОБСЄ також закликав Росію припинити “кампанію репресій в Криму”, залякування і переслідування етнічних та релігійних меншин на півострові.

“За даними Кримської правозахисної групи, з початку окупації, проти релігійних організацій та їхніх членів було порушено 101 адміністративну справу за “незаконну місіонерську діяльність”. Справа кримського мусульманського імама Аблякіма Галієва, якому 27 жовтня висунули звинувачення за проведення п’ятничної молитви, є лише останнім прикладом розправи над мусульманськими лідерами, які відмовляються підкорятися релігійному керівництву, нав’язаному окупаційною владою. 14 жовтня суд також оштрафував ялтинське відділення Російської греко-католицької церкви за “незаконну місіонерську діяльність“, оскільки вони відмовилися підкоритися волі окупаційної влади”, - пояснив посол Джеймс Гілмор.

Він наголосив, що російська окупаційна влада переслідує всі релігійні групи на півострові, крім Російської православної церкви.

Гілмор також зазначив, що пандемія коронавірусу ускладнила роботу Спостережної місії ОБСЄ в Україні, вичерпала їхні ресурси та посилила ризик для їхнього життя.

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