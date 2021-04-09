Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Дрон СММ ОБСЄ на сході України вперше не зміг злетіти, через глушіння сигналу

Вперше, відколи Спостережна місія ОБСЄ розпочала роботу дрона дальнього радіуса дії в жовтні 2014 року, 6 квітня підняти безпілотник не вдалося через перешкоди сигналу. Про це йдеться в щоденному звіті СММ від 7 квітня № 6/2021.

Увечері 7 квітня під час підготовки до польоту БПЛА дальнього радіуса дії зазнав перешкод сигналу на рівні землі, що завадило його безпечній роботі, йдеться у звіті.

За оцінкою місії, причиною таких перешкод стало глушіння. Перешкоди сигналу GPS могли створювати з будь-якого місця в радіусі десятків кілометрів від місцеположення БПЛА.

Раніше робота дрона зазнавала перешкод у вигляді глушіння сигналу, але вперше таке глушіння перешкодило злету дрона.

Раніше у звіті 79/2021 Місія повідомляла, що дрон дальної дії ОБСЄ виявив одиниці важкого озброєння, розміщені з порушенням ліній відведення зброї на непідконтрольній урядові території.

У звіті ОБСЄ йдеться, що на неконтрольованій урядом території в Донецькому регіоні дрон дальної дії СММ виявив 14 танків в зоні, де заборонена наявність важкого озброєння та військового обладнання ... За лінією відведення зброї, але поза межами встановлених сховищ Місія виявила 12 танків на контрольованій урядом території [виявлено патрулем ОБСЄ] а також 18 танків і 9 гаубиць в навчальній зоні на неконтрольованій урядом території Донецього регіону [виявлено дроном].

Дивіться також: ООН закликає донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні. Відео

ООН закликає донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні. Відео
Embed
ООН закликає донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:46 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG