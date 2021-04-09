Дрон СММ ОБСЄ на сході України вперше не зміг злетіти, через глушіння сигналу

Вперше, відколи Спостережна місія ОБСЄ розпочала роботу дрона дальнього радіуса дії в жовтні 2014 року, 6 квітня підняти безпілотник не вдалося через перешкоди сигналу. Про це йдеться в щоденному звіті СММ від 7 квітня № 6/2021.

Увечері 7 квітня під час підготовки до польоту БПЛА дальнього радіуса дії зазнав перешкод сигналу на рівні землі, що завадило його безпечній роботі, йдеться у звіті.

За оцінкою місії, причиною таких перешкод стало глушіння. Перешкоди сигналу GPS могли створювати з будь-якого місця в радіусі десятків кілометрів від місцеположення БПЛА.

Раніше робота дрона зазнавала перешкод у вигляді глушіння сигналу, але вперше таке глушіння перешкодило злету дрона.

Раніше у звіті 79/2021 Місія повідомляла, що дрон дальної дії ОБСЄ виявив одиниці важкого озброєння, розміщені з порушенням ліній відведення зброї на непідконтрольній урядові території.

У звіті ОБСЄ йдеться, що на неконтрольованій урядом території в Донецькому регіоні дрон дальної дії СММ виявив 14 танків в зоні, де заборонена наявність важкого озброєння та військового обладнання ... За лінією відведення зброї, але поза межами встановлених сховищ Місія виявила 12 танків на контрольованій урядом території [виявлено патрулем ОБСЄ] а також 18 танків і 9 гаубиць в навчальній зоні на неконтрольованій урядом території Донецього регіону [виявлено дроном].

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