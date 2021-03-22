Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США засудили авіаудари та обстріли, від яких постраждали цивільні в Сирії

Фото: пошкоджена лікарня в Атареб, 21 березня 2021 року

З різким осудом нападів, які, за повідомленнями, здійснили сили режиму Асада та Росії в сирійських провінціях Ідліб та Алеппо, виступив речник Державного департаменту СШA Нед Прайс.

Сполучені Штати рішуче засуджують артилерійські напади з боку режиму Асада та російські авіаудари, від яких, за повідомленнями, загинули цивільні на заході Алеппо та в Ідлібі вчора
Речник Держдепу Нед Прайс

«Сполучені Штати рішуче засуджують артилерійські напади з боку режиму Асада та російські авіаудари, від яких, за повідомленнями, загинули цивільні на заході Алеппо та в Ідлібі вчора», - заявив Прайс.

Згідо з повідомленнями, на які посилається Держдеп, через артилерійські обстріли лікарні Аль-Атареб на заході Алеппо, загинуло декілька пацієнтів лікарні, включаючи дитину і більше десяти медпрацівників отримали поранення.

Також, йдеться в повідомленні Держдепу, російські авіаудари було проведено поблизу кордону з Туреччиною, де, розташовано єдиний гуманітарний пункт перетину кордону, авторизований ООН. За повідомленнями, від обстрілу загинув один цивільний.

Марк Куттіс, координатор ООН з питань гуманітарної допомоги в регіоні висловив «надвичайне занепокоєння» через удари від яких могли постраждати біженці.

«Багато таборів розташовано в цьому регіоні, там перебувають біля мільйона людей. Вони не мають захисту від авіаударів та обстрілів», - сказав Куттіс АР. Куттіс додав, що «місцевості, які зазнали ударів, є цивільними, без військової присутності».

Дивіться також: Президент Джо Байден заявив: переконаний, що розмова із російським президентом Путіним колись станеться. Відео

Президент Джо Байден заявив: переконаний, що розмова із російським президентом Путіним колись станеться. Відео
Embed
Президент Джо Байден заявив: переконаний, що розмова із російським президентом Путіним колись станеться. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:29 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео - найголовніше

В Ісландії сталося виверження вулкану. Відео
Embed
В Ісландії сталося виверження вулкану. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00

В Ісландії сталося виверження вулкану. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG