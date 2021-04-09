Очільник Пентагону прямує до Ізраїлю та Європи. Серед питань для обговорення - дестабілізаційні дії Росії

10 квітня міністр оборони США Ллойд Остін розпочне свій візит до Ізраїлю та європейських країн.

Основною темою візиту, під час якого Остін проведе зустрічі з керівництвом урядів та військовим керівництвом Ізраїлю, Німеччини, НАТО та Великої Британії стане «важливість міжнародних відносин у сфері оборони, засвідчення відданості США стримуванню та обороні, рівномірному розподіленню тягаря ресурсів та тривалій трансатлантичній безпеці», йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, під час візиту до Брюсселя, Остін планує зустрітись з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і обговорити питання «відповіді Альянсу на дестабілізаційну поведінку Росії, збільшення впливу Китаю, тероризм та світові виклики, включаючи COVID-19 та зміну клімату», - повідомили у Пентагоні.

Візит відбувається на тлі повідомлень про накопичення Росією сил на кордоні з Україною. Речниця Білого дому заявила в четвер, що США обговорюють з союзниками в НАТО зростання напруженості у регіоні східної Європи, спричинене порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, а також пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.

«Росія зараз має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року. Лише за цей тиждень загинули п’ять українських військових. Усі ті ознаки глибоко турбують», - сказала речниця Джен Псакі журналістам у Вашингтоні.

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