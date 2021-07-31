Олімпіада: Ледекі принесла по дві золоті та срібні медалі команді США, Світоліна здобула бронзу для України

24-річна американська плавчиня Кеті Ледекі завершує свою участь в Олімпійських іграх у Токіо з двома золотими та двома срібними медалями.

В суботу Ледекі здобула золото в запливі на 800 метрів вільним стилем.

В інтерв‘ю NBC після фінішу, плавчиня сказала, що не збирається йти з великого спорту, а має намір взяти участь і в наступних олімпіадах.

Ледекі завоювала своє перше золото на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році і має сім золотих олімпійських медалей і 10 олімпійських медалей загалом.

«Це не останній мій заплив, - говорить Ледекі. - Я щонайменше збираюсь на ‘24 чи ‘28. Побачимо».

Українська тенісистка Еліна Світоліна виборола бронзу Олімпіади-2020. Україна вперше отримала олімпійську медаль в тенісі.

Ця бронзова медаль стала п‘ятою для української команди на іграх.

Наразі Китай має найбільше золотих медалей на цих Олімпійських іграх - 21, Японія - 17 і США -16. Загалом найбільше медалей цих ігор наразі мають США та Китай - по 46.

Україна здобула п‘ять медалей - всі бронзові.

Олімпіада відбувається з дотриманням значних протиепідемічних обмежень на тлі нової хвилі COVID-19. Кількість глядачів на іграх суворо обмежено, учасники Олімпіади не можуть виходити за межі олімпійських об‘єктів, або користуватись громадським транспортом.

В Японії минулого тижня було зафіксовано найбільші у кількість нових заражень на COVID-19 з початку пандемії. В країні розширено зону надзвичайного стану.

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