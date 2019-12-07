Все більше українців схвалюють курс, яким рухається країна - опитування IRI

Українці здебільшого оптимістично оцінюють курс, яким рухається країна, засвідчило опитування Міжнародного республіканського інституту США (IRI).

Доля респондентів, опитаних в 24 найбільших містах країни, які схвалюють напрямок, у якому йдуть справи в Україні, значно зросла з часу попереднього відповідного опитування, яке Інститут проводив у 2018 році.

Луцьк, Дніпро та Кропивницький найбільш схвально оцінюють курс країни - там рівень схвальної оцінки склав 61%. Найменш оптимістично оцінили напрямок руху справ країни у Києві та Сєвєродонецьку, де показник схвалення склав 38% и 30% відповідно.

«Українці позитивно оцінюють майбутнє власної країни і продовжують сподіватись на продовження євроінтеграції», - коментує директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс результати дослідження.

В 22 з 24 міст, де проводилось опитування, частка тих, хто вважає, що їх міська влада діє у вірному напрямку, зросла. Респонденти також виявили більший оптимізм стосовно розвитку економіки України.

Респонденти в 21 з 24 міст продовжують виявляти потужну підтримку вступу до Європейського Союзу. У 18 містах кількість тих, хто підтримує вступ України до НАТО зросла в порівнянні з результатами опитування 2018 року.

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