Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Все більше українців схвалюють курс, яким рухається країна - опитування IRI

  • Голос Америки

Показати коментарі

Українці здебільшого оптимістично оцінюють курс, яким рухається країна, засвідчило опитування Міжнародного республіканського інституту США (IRI).

Доля респондентів, опитаних в 24 найбільших містах країни, які схвалюють напрямок, у якому йдуть справи в Україні, значно зросла з часу попереднього відповідного опитування, яке Інститут проводив у 2018 році.

Луцьк, Дніпро та Кропивницький найбільш схвально оцінюють курс країни - там рівень схвальної оцінки склав 61%. Найменш оптимістично оцінили напрямок руху справ країни у Києві та Сєвєродонецьку, де показник схвалення склав 38% и 30% відповідно.

«Українці позитивно оцінюють майбутнє власної країни і продовжують сподіватись на продовження євроінтеграції», - коментує директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс результати дослідження.

В 22 з 24 міст, де проводилось опитування, частка тих, хто вважає, що їх міська влада діє у вірному напрямку, зросла. Респонденти також виявили більший оптимізм стосовно розвитку економіки України.

Респонденти в 21 з 24 міст продовжують виявляти потужну підтримку вступу до Європейського Союзу. У 18 містах кількість тих, хто підтримує вступ України до НАТО зросла в порівнянні з результатами опитування 2018 року.

Дивіться також: Американські експерти прогнозують результати зустрічі Нормандського формату. Відео

Американські експерти прогнозують результати зустрічі Нормандського формату. Відео
Embed
Американські експерти прогнозують результати зустрічі Нормандського формату. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:44 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG