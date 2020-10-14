Вісім країн підписали угоду про освоєння Місяця, ініційовану США

За ініціативи Національної космічної агенції США НАСА, вісім країн, включно зі США, підписали угоду про освоєння Місяця.

«Це лише початок, - заявив адміністратор НАСА Джим Брайденстін про угоду під час спілкування з пресою. - Ці домовленості розростатимуться і ми із задоволенням долучаємо нових партнерів на шляху вперед».

Брайденстін відзначив, що така угода покликана запобігти конфліктам при освоєнні Місяця і відповідає попереднім угодам, включаючи Угоду з освоєння відкритого космосу.Країни-підписанти зможуть брати участь в програмі США «Артеміда», яка передбачає подорож астронавтів на Місяць в 2024 році та створення постійної бази перебування на Місяці до кінця десятиліття.

Угода закріплює мирний характер освоєння Місяця, повагу до міжнародного права, публічний доступ до наукових даних досліджень, надання взаємної допомоги астронавтам в разі потреби, встановлює правила поводження з космічним сміттям а також передбачає узгодженість роботи устаткування для максимізації його спільного використання.

«Щоб приєднатись до подорожі «Артеміда», країни мають дотримуватись Угоди про освоєння відкритого космосу та и наших норм поведінки, щоб забезпечити мирний характер, безпеку та чудове майбутнє освоєння космосу не лише для НАСА та партнерів, але і для всього людства», - заявив Майк Голд, високопосадовець НАСА.

Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Велика Британія та Об‘єднані Арабські Емірати підтримали ініціативу США і підписали відповідну угоду. Росія та Китай, дві країни, які мають масштабні космічні програми, не фігурують серед підписантів. Закон США забороняє НАСА співпрацювати з Китаєм, а голова російської космічної агенції в понеділок назвав місячну програму США «надто америкоцентричною» і заявив, що Росія утримається від масштабної участі в ній.

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