Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що Навального отруїли речовиною класу «Новічок»

Результати досліджень, проведених Організацією із заборони хімічної зброї (ОPCW) на запит Німеччини, підтвердили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною класу «Новічок». Про це оголосив речник німецького уряду Штеффен Зіберт. «Це ще раз однозначно підтверджує, що Олексій Навальний був жертвою нападу з використанням хімічної нервово-паралітичної речовини групи Новічок», - заявив він.

Біомаркери в пробах крові та сечі Навального мають «структурні характеристики, аналогічні характеристикам токсичних хімікатів, що належать» до групи «Новічок», заявили в OPCW. Подібні результати раніше озвучували лабораторії Німеччини, Франції та Швеції.

Відвертим порушенням міжнародного права та Конвенції з хімічної зброї назвав застосування цієї речовини міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. «Ми ще раз закликаємо Росію притягнути порушників до правосуддя через прозоре міжнародне слідство», - написав він у Twitter.

«Заборонену хімічну зброю було використано проти російського громадянина на території Росії. Росія має виконати свої зобов‘язання в рамках конвенції і пояснити, що сталось», - йдеться в заяві делегації Великої Британії до OPCW.

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