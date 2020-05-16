Конгрес США розглядає новий пакет допомоги обсягом 3 трильйони доларів

Палата представників Конгресу США у п‘ятницю затвердила новий пакет допомоги економіці обсягом у три трильйони доларів.

Вперше за більш ніж 200 літню історію американського парламенту було дозволено дистанційне голосування за законопроект. Для тих парламентарів, які перебували в будівлі Капітолію, було видано рекомендації з соціального дистанціювання, серед яких: притримуватись соціального дистанціювання, прикривати обличчя, не використовувати ліфти, та інше. Голосування проводилось в групах по 72 людини, щоб зменшити одночасну присутність парламентарів в залі засідань.

Голоси за законопроект, що передбачає повторні виплати всім американцям, збільшення допомоги по безробіттю, підтримку місцевих бюджетів, в основному прийшли від Демократчиної партії США та незалежних парламентарів. Демократи контролюють більшість в Палаті представників США.

Для прийняття цього закону, необхідно, щоб його підтримав і американський Сенат. Однак, в Сенаті більшість належить республіканцям, які здебільшого критично поставились до закону, назвавши його непродуманим.

«Ми виклали на стіл пропозицію, - сказала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. - Ми відкриті до переговорів».

«Відчуття, що спікерка Палати представників в законопроекті довільно склала ідеї від найбільш ліберальних членів своєї партії і наліпила на це слово «коронавірус», - заявив лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл. Він, однак, визнав, що новий пакет допомоги буде необхідним, але не назвав строків, коли таку допомогу буде затверджено.

Конгрес вже раніше прийняв закон на підтримку економіки обсягом 3 трильйони доларів.

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