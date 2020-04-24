Новий пакет допомоги обсягом майже півтрильйона доларів схвалив Конгрес США

Палата представників Конгресу США схвалила новий пакет допомоги у 484 мільярда доларів для лікарень та малого бізнесу Америки.

Президент Трамп раніше вказував, що має намір підписати закон. Він висловив вдячність Конгресу за схвалення додаткових коштів для програми підтримки бізнесу. «Я вдячний Конгресу за відповідь на мій заклик надати додаткові 320 мільярдів допомоги американським робітникам та малому бізнесу», - зауважив Трамп.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі привітала голосування, вказавши на важливість вірного управління у часи кризи «... наука та управління є відповіддю на потреби охорони здоров‘я, відповіддю на потреби нашої економіки на шляху вперед».

Нова допомога дозволить поповнити коштами вже працюючу програму підтримки малого бізнесу. Законопроект передбачає 320 мільярдів доларів на ці цілі. Перші 349 мільярдів доларів цієї програми вичерпались лише за два тижні після її початку. Програма передбачає надання пільгових кредитів підприємствам. Повертати кредити буде непотрібно, якщо щонайменше три чверті коштів підуть на те, щоб уникнути звільнень працівників.

З цих коштів 60 мільярдів буде видано малими кредитними організаціями, включаючи невеликі банки та кредитні спілки.

75 мільярдів доларів, передбачених законопроектом, піде на підтримку лікарень і ще 25 мільярдів на фінансування нової програми з тестування.

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