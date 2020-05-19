Франція та Німеччина представили пакет підтримки економіки Європи

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон досягли угоди стосовно пакету з підтримки європейської економіки.

«Надзвичайні обставини вимагають надзвичайних заходів», - заявила Меркель, представляючи пропозицію під час прес-конференції, проведеної після телефонної розмови з Макроном. «Німеччина та Франція на захисті Європи», - додала вона.

«Криза, яку ми переживаємо є безпрецедентною, - наголосив президент Франції, - і вимагає ефективної, колективної і, насамперед, європейської. реакції».

План передбачає створення фонду обсягом більше ніж 500 мільярдів євро, який буде профінансовано шляхом випуску облігацій ЄС і гарантовано 27-ма країнами-членами.

Європейська Комісія розподілятиме кошти у вигляді грантів з бюджету для країн, що найбільше постраждали від епідемії.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала план: «Він враховує масштаб та обсяг економічних викликів, що постали перед Європою і робить вірний наголос на необхідності рішення на базі європейського бюджету».

Рішення мають затвердити країни ЄС. Однак не всі з них готові підтримати допомогу у вигляді грантів, а не кредитів. Канцлер Австрії Себастьян Курц відреагував на пропозицію у Twitter, написавши: «Ми готові підтримати постраждалі країни кредитами».

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