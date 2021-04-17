Більше трьох мільйонів людей померло від COVID-19 в світі

З початку пандемії від COVID-19 в світі загинуло більше трьох мільйонів людей, згідно з даними американського університету Джонса Гопкінса.

Кількість втрачених життів порівняна з населенням українського Києва, венесуельського Каракаса, чи португальського Лісабона і більше ніж населення американського Чикаго, пише ABC News.

В день від коронавірусної хвороби в світі помирають 12 000 людей. "Це не та ситуація, в якій ми хочемо бути після 16 місяців пандемії, коли в нас є перевірені заходи з контролю", - заявила предстваниця Всесвітньої організації з охорони здоров'я Марія Ван Керхов.

Останнім часом реєструються нові спалахи COVID-19 в Бразилії, Польщі, Туреччині, Індії. В Бразилії від хвороби в день помирає 3000 осіб, пише The Hill. В Індії виявлено новий штам коронавірусу, а щоденна кількість заражень є найбільшою з часів початку пандемії.

Епідеміологи покладають надію на програму вакцинацій, сподіваючись, що вона допоможе стримати поширення вірусу.

Тимчасом, директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус закликав дотримуватись протиепідемічних обмежень.

«Фізичне дистанціювання працює, - заявив Гебреєсус в понеділок. - Маски працюють. Гігієна рук працює. Провітрювання працює. Нагляд, тестування, відслідковування контактів, ізоляція, підтримувальний карантин та співчутливе піклування - все це працює, щоб припинити інфекцію та врятувати життя».

Кількість смертей від коронавірусу у світі сягнула 1 мільйона через 9 місяців з початку пандемії, зросла до двох мільйонів ще через 4 місяці і до трьох - лише через три місяці після того, зауважує BnoNews.

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