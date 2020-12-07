Пандемія збавляє оберти в Україні?

В Україні кілька днів поспіль фіксують зниження кількості нових випадків коронавірусної хвороби. За неділю 6 грудня встановлено 8641 діагноз COVID-19.

При цьому за 5 грудня було виявлено 11590 випадків, 4 грудня - 13825 випадків, 3 грудня - 15131 випадок.

У МОЗі кажуть про позитивну тенденцію. Вперше з кінця літа тижнева захворюваність знизилась, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок.

"Починаючи з кінця серпня, вперше, ми отримали зменшення кількості захворілих у порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто з 23 по 29 листопада, у нас було 96 936 захворілих, то зараз, за тиждень із 30 листопада по 6 грудня, у нас 89 322 захворілих. Тобто майже на 7 з половиною тисяч менше", - зазначив Степанов.

Як він додав, "Зараз, зрозуміло, відразу почнуть говорити експерти - так звані експерти - що щось не те відбувається з тестуванням. Кількість тестувань у нас 279 тисяч, це майже така ж сама кількість, як була на позаминулому тижні".

На думку міністра, причиною позитивної динаміки стало виконання запроваджених урядом протиепідемічних заходів і, зокрема "карантину вихідного дня". За його словами, "Карантин вихідного дня, хто б що не говорив... він спрацював, і це ми бачимо по цифрах".

"Так, ми не отримали той максимальний ефект, на який ми розраховували, - додав Степанов. - Але ми отримали зменшення динаміки, тобто ми збили цю ураганну хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби, і навіть ми отримали позитивну динаміку по кількості захворілих".

А тим часом Уряд готується оголосити перелік нових карантинних обмежень, які будуть запроваджені у січні. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, посилювати карантин у грудні урядовці не планують; натомість уже на початку нового року, на час зивомих канікул, доведеться запровадити жорсткіші карантинні заходи.

Дивіться також: Як творці святкового настрою намагаються врятувати Різдво та свій бізнес у час пандемії? Відео