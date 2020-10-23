Якої дієти краще дотримуватися під час пандемії COVID-19 - поради ВООЗ

Здорове харчування – дуже важливе під час пандемії коронавірусу, наголошують у Всесвітній організації охорони здоров’я. Те, що ми їмо та п’ємо може впливати на здатність нашого організму запобігати інфекціям, боротися із ними та одужувати.

І хоча жодна їжа чи дієтичні добавки не можуть повністю запобігти зараженню, або вилікувати хворого на COVID-19, здорова дієта є важливою для підтримки імунної системи. У ВООЗ кажуть, що повноцінне харчування також може зменшити ймовірність розвитку інших проблем зі здоров’ям, зокрема ожиріння, серцевих захворювань, діабету та деяких видів раку.

Всесвітня організація охорони здоров’я на своєму сайті публікує поради щодо здорового харчування.

1. Споживайте різноманітну їжу, включаючи фрукти і овочі

Щодня їжте цільнозернові продукти (наприклад: пшеницю, кукурудзу, рис); бобові (такі як сочевиця, квасоля); багато свіжих фруктів та овочів; та деякі продукти тваринного походження (наприклад: м'ясо, риба, яйця, молоко).

За можливості, обирайте цільнозернові продукти, такі як необроблена кукурудза і коричневий рис; вони багаті на клітковину та можуть допомогти вам почуватися ситими довше.

Для перекусів обирайте свіжі овочі, фрукти та несолоні горіхи.

2. Обмежте споживання солі

Обмежте споживання солі до 5 грамів на день (приблизно одна чайна ложка).

Готуючи їжу, обмежуйте кількість використаної солі і солоних соусів та приправ (наприклад: соєвий соус, бульйон, рибний соус).

Якщо ви використовуєте консервовану або сушену їжу, обирайте овочі, горіхи і фрукти без доданої солі та цукру.

Приберіть зі столу сільничку, а натомість поекспериментуйте зі свіжими або сушеними зеленню та спеціями для додавання смаку.

Перевіряйте етикетки на продуктах харчування та обирайте продукти з меншим вмістом натрію.

3. Споживайте помірну кількість жирів та олій

Під час приготування їжі замініть масло, топлене масло і сало на корисніші жири, як то оливкова олія, соя, соняшникова або кукурудзяна олія.

Надавайте перевагу білому м’ясу (м'ясо птиці і риби), які, зазвичай, містять менше жиру, ніж червоне м'ясо; обрізайте видимі шматки жиру на м’ясі та обмежте споживання переробленого м’яса.

Надавайте перевагу молочним продуктам з низьким вмістом жиру, або знежиреним.

Уникайте обробленої, запеченої або смаженої їжі, яка містить промислові трансжири.

Спробуйте готувати їжу на парі, або варити, замість смаження.

4. Обмежте споживання цукру

Обмежте споживання солодощів та солодких напоїв.

Обирайте свіжі фрукти замість солодких закусок на кшталт печива, тістечок чи шоколаду.

Якщо ви все ж обираєте інші види десертів, переконайтеся, що вони мають низький вміст цукру, та їжте їх невеликими порціями.

Намагайтеся не давати дітям солодку їжу. Сіль та цукор не слід додавати до харчування для дітей до 2 років, для дітей старше цього віку це теж варто обмежувати.

5. Пийте достатню кількість води

Гідратація – важлива частина збереження здоров’я. Вживання води замість солодких напоїв є простим способом обмеження кількості споживаного цукру.

6. Уникайте надмірного і небезпечного вживання алкоголю

Алкоголь не є частиною здорової дієти. Вживання алкоголю не захищає від COVID-19 і може бути небезпечним. Часте або надмірне вживання алкоголю збільшує безпосередній ризик отримання травм, а також спричиняє довготривалі наслідки, такі як пошкодження печінки, рак, серцеві та психічні захворювання. Не існує безпечної дози алкоголю.

7. Грудне вигодовування немовлят

Грудне молоко – ідеальна їжа для немовлят. Воно безпечне, чисте і містить антитіла, які допомагають захистити дитину від багатьох поширених дитячих хвороб. Протягом перших шести місяців життя діти повинні перебувати винятково на грудному вигодовуванні. Починаючи з 6-місячного віку, годування грудним молоком слід доповнювати різноманітною безпечною та повноцінною їжею. Грудне вигодовування дитини слід продовжувати принаймні до двох років, або довше.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я публікує п’ять ключових порад щодо безпечного поводження з їжею:

Тримайте їжу в чистоті Зберігайте сирі продукти окремо від приготованих Готуйте їжу ретельно Зберігайте їжу при безпечній температурі Використовуйте безпечну воду і сировину

Центр США з контролю та профілактики захворювань радить дотримуватися правил безпеки харчових продуктів до, під час та після приготування їжі. Також наголошують на важливості чистих поверхонь на кухні - радять регулярно чистити та дезінфікувати поверхні.

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