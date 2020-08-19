ВООЗ: Епідемія змінюється

Поширення пандемії COVID-19 зараз відбувається в основному за рахунок осіб віком від 20 до 50 років. Про це заявив директор ВООЗ з Тихоокеанського регіону Такеші Касай під час онлайн брифінгу у вівторок. «Епідемія змінюється», - сказав він.

«20-ти, 30-ти та 40-річні все більше стають рушієм поширення [вірусу]. Багато з них не знають, що інфіковані. Це збільшує ризик перетоку до більш вразливих осіб», - наголосив Касай.

Спалахи коронавірусу серед молоді змусили деякі американські коледжі змінити плани стосовно відкриття очного навчання

Спалахи коронавірусу серед молоді змусили деякі американські коледжі змінити плани стосовно відкриття очного навчання. У вівторок американський університет Нотр Дам оголосив про призупинення очного навчання щонайменше на два тижні, через збільшення захворюваності серед студентів. Коледж пов‘язав спалах із студентськими вечірками.

Університет Північної Кароліни припинив очні заняття і повернувся до режиму занять онлайн лише через тиждень після їх початку, з огляду на поширення коронавірусу серед студентів.

Мічиганський університет відклав повернення до очного навчання. «Стало очевидним, що ми не зможемо запобігти широкому поширенню COVID-19 серед студентів, якщо вони повернуться до студмістечка», - йдеться в листі президента Мічиганського університету до студентів.

Останнім часом, нові спалахи коронавірусної інфекції реєструються у низці європейських країн. Ці збільшення заражень в основному пов’язують із зростанням подорожей у літній сезон відпусток. Так, у Франції почали реєструвати в середньому по 3 000 нових випадків заражень на день. В Іспанії також реєструють нові кластери заражень.

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