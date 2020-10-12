7-а в Європі і 11-а в світі: за динамікою пандемії COVID-19 Україна опинилась серед лідерів

Україна втримує лідерські позиції за добовим приростом хворих на коронавірус. З-поміж європейських країн вона посідає 7-е місце (попереду, відповідно, Франція, Росія, Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, Італія).

Що ж до світового антирейтингу, то й тут Україна недалеко відійшла від першої десятки і посідає 11-е місце. За кількістю нових випадків коронавірусної хвороби її випереджають лише згадані 6 країн європейського регіону, а також Індія, Сполучені Штати, Аргентина і Колумбія.

Такі дані наводить сайт Worldometers, який публікує світову статистику у реальному часі.

На тижні, що минув, Україна побила одразу три власних добових антирекорди: за кількістю нових випадків, кількістю померлих та кількістю шпиталізованих з COVID-19.

В Україні суттєво зросла також кількість пневмоній. Про це на брифінгу в понеділок повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, за минулий тиждень діагностовано понад 22 тисячі запалень легень, що уп’ятеро більше, ніж за той самий період середини літа.

З понеділка в Україні почали діяти нові епідемічні зони. Посилення карантинних обмежень торкнулося більшості великих міст. В обласних центрах зачинені розважальні заклади та спортзали, під забороною робота ресторанів у нічний час, не проводять планових операцій, а кількість відвідувачів масових заходів не має перевищувати 100 осіб.

Для боротьби з епідемією на дистанційне навчання переведені вищі навчальні заклади. А осінні канікули в школах стартують раніше, вже цього тижня.

Тим часом у понеділок надійшло повідомлення про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко, який хворів на коронавірус і певний час перебував у тяжкому стані, одужав і виписався з лікарні.

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