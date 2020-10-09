Пентагон та Ілон Маск розпочали новий проект, що дозволить доставляти вантажі в будь-яку точку Землі за лічені хвилини

Міністерство оборони США співпрацює з компанією Ілона Маска SpaceX над проектом з доставки вантажів космічними ракетами. Про це Командування США з питань транспорту оголосило 7 жовтня.

«Комерційне транспортування дозволить швидко перевозити життєво важливі ресурси з однієї точки до іншої без зупинок та дозаправок, - йдеться в заяві командування. - Ця можливість може стати революцією у транспортуванні, поряд з винаходом літака».

Оцінка життєздатності та перші тестування в рамках проекту відбудуться вже в 2021 році. «Уявіть перевезення вантажу С-17 [Вантажно-транспортний літак Boeing, вантажністю більше 77 000 кг] в будь-яку точку на планеті менше ніж за годину, - заявив генерал Сухопутних сил США Стівен Лайонз, представляючи проект на події Національної асоціації оборонного транспорту. - Подумайте про швидкість перевезення вантажів та людей. Тут великий потенціал».

Ракета, що відправляється, скажімо, з бази ВПС Вендерберг на півдні Каліфорнії теоретично може увійти до навколоземної орбіти і повернутись до атмосфери будь-де на планеті, пише американське видання «Популярна механіка».

Такі ракети не потребуватимуть дозволу на переліт над іншими країнами певним довгим маршрутом. Ракети - щонайменше зараз - в безпеці, жодна країна не може їх збити, пише видання, наголошуючи що такі поставки можуть бути виправдані, якщо, наприклад Окінава, японський острів поблизу Китаю, на якому розміщено 30 000 американських військових, опиниться в блокаді. Серед недоліків проекту може бути великі витрати часу на підготовку перельоту а також на проведення запуску.

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