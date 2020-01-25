Пентагон: 34 військових США постраждали, через ракетні удари в Іраку

34 американських військових зазнали травматичного пошкодження мозку, через ракетні удари по військовій базі Аль-Асад в Іраку, які Іран провів зі своєї території на початку січня.

Про це заявив речник Пентагону Джонатан Гоффман у п‘ятницю. Він додав, що 8 постраждалих вже повернулись до США після перебування у військовому госпіталі у Німеччині.

Цифра постраждалих вище, ніж озвучувалось раніше. Одразу після нападу президент США Дональд Трамп та інші високопосадовці говорили, що через напад ніхто не загинув і не постраждав. Згодом у Пентагоні пояснили затримки з повідомленням про постраждалих тим, що знадобився час, щоб інформація дійшла до керівництва, а також тим, що симптоми пошкодження мозку не проявляються одразу.

На початку цього місяця, Іран провів постріли балістичними ракетами по щонайменше двом базам військово-повітряних сил в Іраку, де перебувають американські військові.

Більше десятка ракет було запущено «з Ірану і спрямовано на дві військові бази Іраку, де перебувають військові США та службовці коаліції в Аль-Асаді та Ірбілі», тоді заявляв речник Пентагону.

Ескалація відбулась після того, як Іран озвучив погрозу завдати удари у відповідь на спецоперацію США, в результаті якої було вбито іранського генерала Касема Солеймані.

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