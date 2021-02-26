За вказівкою Байдена, США провели авіаудари по об’єктах у Сирії

Авіаудари було проведено по інфраструктурі, яку використовують підтримувані Іраном бойовики в Сирії, у відповідь на нещодавні напади проти персоналу США та коаліції в Іраку, повідомив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Ударами, як заявляють у Пентагоні, було, зокрема, зруйновано об‘єкти, які використовували деякі проіранські групи, включно з групами Каїт’іб Хезболла та Каїт‘їб Саїд аль-Шухада, на прикордонних контрольних пунктах.

«Операція надсилає однозначний сигнал: президент Байден діятиме на захист персоналу США та сил коаліції. Водночас, ми діємо продумано з метою деескалації загальної ситуації на сході Сирії та в Іраку», - говорить Кірбі.

Організація «Нагляд за правами людей в Сирії» повідомила, що від удару загинуло 22 людини. Іранські державні новини заявляють про 17 загиблих, пише NBC News.

Раніше цього місяця щонайменше три ракети вибухнули на базі в Іраку, яку використовують сили коаліції очолювані США, ще дві впали поблизу на території цивільних житлових районів. Через напад загинув один цивільний працівник, було поранено декількох представників сил коаліції, включаючи одного американського службовця та декількох американських підрядників.

Тиждень тому щонайменше чотири ракети завдали удару по авіабазі в Баладі, де працюють підрядники США а також дві ракети поцілили у укріплену «Зелену зону» в Багдаді, де розташоване посольство США.

США пов’язують ці удари з підтримуваними Іраном бойовиками.

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