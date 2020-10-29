Пентагон долучає науковців, щоби забезпечити першість США в розробці гіперзвукової зброї

Пентагон США звернувся до американських університетів за допомогою в розробці гіперзвукової зброї. Як оголосили в американському оборонному відомстві, проект загальною вартістю до 100 мільйонів доларів здійснюватиме консорціум різних університетів під координацією Інженерної експериментальної станції Техаського університету.

«Перший свого роду консорціум буде критично важливим для просування досліджень гіперзвукових технологій та інновацій, що є ключовим пріоритетом Міністерства оборони, - заявив Майкл Кретсіос, в.о. заступника міністра оборони США. - Важливо, щоб співпраця виробництва та науки також прискорила передачу технологій та посилила розвиток персоналу для майбутніх бойовиї потреб країни».

Посадовці Пентагону висловлювали занепокоєність просуванням Китаю та Росії в цій сфері.

Радник з національної безпеки США Роберт О‘Браєн минулого тижня озвучив плани ВМС США розмістити гіперзвукову зброю на флоті.

«Такі можливості будуть спершу встановлені на наших підводних човнах класу «Вірджинія» та ракетних есмінцях класу «Замволт», - заявив О‘Браєн виступаюча на суднобудівному заводі в штаті Мейн. Він додав, що з часом американські есмінці класу «Арлі-Берк» матимуть такі спроможності.

США готові розмістити ракети в Європі для стримування Росії. Про це О’Браєн заявив 28 жовтня на конференції в Гудзонівському університеті. «... Ми створюємо гіперзвукову зброю, ми створюємо системи доставки балістичних ракет, які допоможуть зберегти безпеку Америки ... захистити наших союзників та стримати Китай. Ми розмістимо подібні ракети, за необхідності в Європі, щоб стримати Росію».

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