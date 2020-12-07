Трамп наказав значно скоротити контингент США в Сомалі

Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону вивести із Сомалі більшу частину американського контингенту, який наразі складає 700 військових. Про це йдеться у заяві Пентагону, виданій у п‘ятницю.

«Президент Сполучених Штатів вказав Міністерству оборони США та Командуванню силами США в Африці передислокувати більшість особового складу та активів із Сомалі на початку 2021 року, - йдеться у заяві. - ​США не виходять і не полишають Африку ... Ми залишаємось відданими нашим партнерам у Африці і надаємо підтримку на основі підходу із залученням різних урядових установ».

Присутність США в Сомалі тривала 13 років і концентрувалась на допомозі подолання терористичних загроз в країні, включаючи з боку угруповання Аль-Каїда. Виведення військ США з країни може завершитись до 15 січня, прогнозують ЗМІ, за 5 днів до запланованої інавгурації нового президента США.

Трамп під час свого президентства неодноразово наголошував на своєму пріоритеті з припинення участі США у війнах за кордоном і зменшення американського контингенту в інших країнах.

Раніше цього місяця в.о. міністра оборони США Крістофер Міллер підтвердив, що Трамп планує значно скоротити контингент США в Іраку та Афганістані.

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