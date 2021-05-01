У потенційних ворогів Америки має закарбуватись: витрати та ризики агресії не варті жодних можливих переваг - очільник Пентагону

Очільник Пентагону Ллойд Остін виступив із своєю першою великою промовою, під час якої проголосив нову оборонну стратегію «інтегрованого стримування» для Пентагону. Промова прозвучала в п’ятницю на базі Перл Харбор на Гаваях.

«За історію Америки, стримування означало, що в головах можливих ворогів має закарбуватись прости правда. І ця правда в тому, що витрати та ризик агресії не варті жодних можливих переваг», - сказав голова оборонного відомства США.

Військова сила має застосовуватись лише у крайньому випадку, коли дипломатам не вдається запобігти конфлікту, переконаний Остін. Він навів слова колишнього президента США Джона Кеннеді про те, що «лише коли наша зброя без сумніву достатня, ми можемо не сумніватись в тому, що її не потрібно буде застосовувати».

«Міністерство оборони США підтримує Державний департамент, надаючи йому важіль, який можуть використовувати американські дипломати, щоб напочатку допомогти запобігти конфліктам, - заявив Остін. -Якщо ж ми не можемо запобігти [конфліктам], маємо бути готовими їх виграти і виграти переконливо».

Нова стратегія інгерованого стримування, говорить посадовець, передбачає «правильне поєднання технологій, операційних концепцій та спроможностей - всі вазємопоєднані в мережу таким чином, щоб бути достойними довіри, гнучкими і грізними, щоб кожен супротивник зупинився».

В сучасному світі, крім можливих полей для протистояння в суходолі, на морі, або в повітрі, додались кіберпростір та космос, що підкреслює важливість розвитку технологій, зауважив Остін. Серед нових технологій важливих для Пентагону Остін наголосив на квантових обчисленнях, штучному інтелекті, граничних обчисленнях (edge computing).

Остін не згадав Китай, або Росію, яких в уряді США називали основними супротивниками, але наголосив на важливості співпраці з союзниками та партнерами США в Європі та Тихоокеанському регіоні.

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