ВПС США та Канади перехопили дві групи російських бомбардувальників поблизу Аляски

Сили Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), до якого входять США та Канада, перехопили дві групи російських бомбардувальників при вході до зони повітряної оборони Аляски, повідомляє NORAD. У перехопленні брали участь літаки F-22 Raptors за підтримки КС-135 Stratotanker на основі системи попередження E-3.

Перша група складалось з двох російських бомбардувальників Ту-95, які підтримували два винищувачі Су-35 а також літак забезпечення контролю А-50.

До другого формування входило два бомбардувальники Ту-95 а також система А-50, повідомили в NORAD.

Російські військові літаки залишались в міжнародній зоні і не заходили до суверенної зони США, запевнили в командуванні.

NORAD і надалі захищатиме підходи до США та Канади, йдеться в заяві.

«Декілька разів ми перехоплювали численні російські літаки, які діяли поблизу Аляски, - заявляє Терренс О‘Шоннессі, командувач NORAD, - і ми продовжимо патрулювати повітря для захисту підходів до наших країн. Я так детально інформую, щоб показати - ми продовжимо виконувати місії з оборони з тими є можливостями і здатністю, які ми завжди приносимо до бою. Це не випадковість. Так відбувається, бо ми вживаємо спрямованих і, часом, складних дій, щоб забезпечити виконання наших завдань, які не допускають провалу».

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