Міністри закордонних справ ЄС та США обговорили питання України

США та ЄС рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України і наполягають на тому, щоб Росія припинила агресивні дії на Донбасі. На цьому наголосив Держсекретар США Майк Помпео під час спілкування з міністрами закордонних справ країн ЄС в понеділок, йдеться в повідомленні речниці Держдепу Морган Ортагюс.

Держсекретар США подякував Верховному представнику ЄС з питань зовнішньою політики Джозепу Боррелю за організацію засідання.

Засідання відбулось в режимі відеоконференції. Під час обговорення сторони «наголосили на важливості трансатлантичного партнерства у поновленні економік після коронавірусу а також на спільній відданості демократичним цінностям, що є оплотом протистояння спробам Росії та Китаю зашкодити демократичним цінностям», йдеться в заяві Ортагюс.

Відповідна заява ЄС також наголошує на єдності позицій США та ЄС стосовно України.

«Обговорення східного партнерства підтвердило, що потужне партнерство США та ЄС залишається ключовим - особливо стосовно України», - йдеться в заяві ЄС.

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